Москва, 9 декабря, 2023, 05:12 — ИА Регнум. По сообщению Минобороны, Героями России за время спецоперации стали 55 бойцов воздушно-десантных войск, 36 десантников награждены тремя орденами Мужества.

Пресс-служба мэрии Владивостока, Максим Долбнин День Героев Отечества во Владивостоке

Всего высокие государственные награды за мужество и героизм в СВО получили более 42 тыс. воинов-десантников.

«Личный состав воздушно-десантных войск с честью выполняет все поставленные задачи. Десантники верны своему девизу «Никто, кроме нас!» — добавили в ведомстве, отметив, что 9 декабря отмечается День Героев Отечества.

Как сообщало ИА Регнум, Министерство обороны России опубликовало кадры работы штурмовых групп подразделений воздушно-десантных войск Южной группировки ВС РФ в посёлке Артёмовское Донецкой Народной Республики.

В России выросло мощное поколение воинов и защитников Отечества, которые верой и правдой служат стране, заявил журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу 8 декабря после церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» в Москве.

На этой же церемонии президент РФ Владимир Путин заявил, что подвигами участников специальной военной операции гордится вся Россия.