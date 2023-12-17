Москва, 17 декабря, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Бойцов разведывательных подразделений Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск наградили орденами Мужества, Георгиевскими крестами III и IV степени, медалями «За отвагу», «За храбрость», Суворова и «За воинскую доблесть». Торжественная церемония прошла в зоне проведения спецоперации на артёмовском направлении. Об этом рассказали в Министерстве обороны.

Министерство обороны России. Кадр из видео

«За мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе проведения специальной военной операции, были вручены очередные боевые государственные награды <…>, были переданы командованием части и вручены на передовых позициях личному составу непосредственными командирами», — сообщили в ведомстве.

Один из награждённых, заместитель командира разведывательной группы с позывным Ворон, рассказал, что его удостоили Георгиевского креста III степени за успешно выполненную задачу по закреплению на одной из высот в населённом пункте Берховка.

«Вышли на точку, закрепились. В этот момент шёл накат. Наша группа осталась в населённом пункте Берховка и приняла участие в отражении данного нападения», — пояснил Ворон.

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Во время боя он корректировал огонь артиллерии, рискуя жизнью под непрекращающимся обстрелом украинских войск. В стрелковом бою замкомандира разведгруппы уничтожил нескольких украинских военных.

Как сообщало 17 декабря ИА Регнум, за прошедшие сутки российские войска уничтожили пусковую установку HIMARS и два топливных склада ВСУ. Российские военные ликвидировали командный пункт 47-й механизированной бригады украинской армии.

Около Константиновки в ДНР Константиновка они поразили пусковую установку системы залпового огня HIMARS, а вместе с этим склады топлива для авиатехники ВСУ на аэродромах Канатово в Кировоградской области и Староконстантинов Хмельницкой области, живую силу и военную технику украинцев в 132 районах.