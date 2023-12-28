Тернополь, Украина, 28 декабря, 2023, 17:15 — ИА Регнум. Суд в Тернополе приговорил к трём годам тюрьмы переселенца из Запорожской области за отказ воевать в рядах ВСУ из-за того, что его отец остался в Запорожье — на территории России. Об этом сообщило издание «Страна. ua».

Kaniuka Ruslan/Global Look Press

Мужчина, после переезда на Западную Украину, получил повестку и даже прошёл медкомиссию. Однако в военкомат не явился. Эта информация содержится в материалах дела в суде.

В ходе заседания приезжий из восточной части страны объяснил, что его отец остался проживать в Запорожской области, вошедшей в состав России. Если он возьмёт в руки оружие на стороне ВСУ — это будет угрожать жизни отца, подчеркнул он.

Как сообщало ИА Регнум 31 октября со ссылкой на военных экспертов, спецслужбы Украины занялись «отказниками». Сотрудники СБУ прибыли в город Купянск в Харьковской области, чтобы вести работу с военными ВСУ, которые отказываются от выполнения приказов командования. Кроме того, сами украинские военные рассказали, что в стране травят детей, чьи отцы не идут воевать. Но, как признался боец ВСУ, желающих воевать нет.