Луганск, 31 октября, 2023, 09:30 — ИА Регнум. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и украинской национальной полиции «КОРД» прибыли в город Купянск Харьковской области, чтобы вести работу с военными ВСУ, которые отказываются от выполнения приказов командования. Об этом 31 октября сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«В населённый пункт Купянск прибыли представители СБУ, а также подразделения особого назначения национальной полиции Украины «КОРД». Основной причиной приезда украинских спецслужб является массовый отказ военнослужащих 14-й и 32-й отдельной механизированной бригады ВФУ [вооружённых формирований Украины] выполнять приказы командования», — написал он.

Эксперт отметил, что в результате этого был сорван ряд атак украинских войск, что негативно отразилось на общем положении ВСУ.

Марочко также уточнил, что украинские спецслужбы и правоохранители сейчас ведут очень жёсткие разъяснительные работы с «отказниками», в ходе которых ими применяются физическая сила и оружие.

Как сообщало ИА Регнум, 30 октября экс-советник украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что жители Украины не хотят воевать за Киев и отказываются вступать в ряды ВСУ из-за Зеленского. Эксперт отметил, что киевский режим не хочет остановиться и отменить военное положение, а потому эту ситуацию вынуждены будут изменить украинцы.

Позднее в этот же день председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что группа военных ВСУ сдалась в плен в Запорожской области. Он уточнил, что в последнее время такие случаи происходят постоянно, так как украинские военнослужащие не хотят гибнуть за киевский режим.