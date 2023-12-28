Москва, 28 декабря, 2023, 17:11 — ИА Регнум. В январе погода в европейской, азиатской и южной частях России будет довольно тёплой, температура воздуха окажется выше нормы. Об этом на пресс-конференции в Москве рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

«На европейской территории России январь ожидается тёплым, температура выше нормы», — уточнил он.

В Красноярском крае, отметил метеоролог, температура воздуха в январе будет выше климатической нормы. На остальной азиатской части страны — около нормы.

Он предупредил об избыточных осадках в Якутии, Иркутской области, Красноярском крае, а также в Центральном и Северо-Кавказском федеральных округах. При этом на Урале и Чукотке будет дефицит осадков.

Ранее сегодня, 28 декабря, Вильфанд сообщил, что погода во время январских каникул в Москве будет довольно морозной, температура воздуха опустится до –25 градусов

В последний день 2023 года, по его данным, погода днём будет ещё довольно тёплой — от 0 до –5 градусов. В течение дня 31 декабря начнётся понижение температуры, столбики термометров опустятся на 10 градусов. В ночь с 31 декабря на 1 января ожидается –15 градусов, а вместе с этим снег и сильная гололедица.