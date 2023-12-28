Санкт-Петербург, 28 декабря, 2023, 15:35 — ИА Регнум. Актёра театра и кино Михаила Боярского экстренно госпитализировали в Санкт-Петербурге, сообщил 28 декабря Telegram-канал «112».

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У актёра произошёл сердечный приступ. Состояние Боярского врачи оценивают как средней тяжести.

Как рассказала жена Боярского Лариса Луппиан, она привезла его на обследование.

Советский и российский актёр, музыкант, певец, народный артист РСФСР Боярский 28 ноября попал в больницу с сердечным приступом. Как рассказал сын 73-летнего актёра Сергей, у отца произошёл инфаркт. Как сообщал Telegram-канал «112», 1 декабря Боярского, состояние которого стабилизировалось, планировали выписать.

У Луппиан 8 декабря произошёл сердечный приступ, 70-летнюю актрису госпитализировали в Санкт-Петербурге.