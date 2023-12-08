Санкт-Петербург, 8 декабря, 2023, 15:54 — ИА Регнум. Жену российского музыканта Михаила Боярского, 70-летнюю актрису Ларису Луппиан, госпитализировали в Санкт-Петербурге. Об этом 8 декабря сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источники.

Александр Демьянчук/ТАСС Супруга российского актера Михаила Боярского Лариса Луппиан

Уточняется, что Луппиан положили в больницу после болей в области сердца. Уточняется, что сейчас она находится в состоянии средней тяжести. По оценкам врачей, ей придётся провести несколько дней в кардиологическом центре.

До этого, 28 ноября, сообщалось о госпитализации с инфарктом самого Боярского. Тогда уточнялось, что артиста направили в Мариинскую больницу.

Позднее в этот же день в Театре имени Ленсовета заявили, что госпитализация актёра была плановой. В театре добавили, что у Боярского нормальное состояние. При этом театр заменил спектакли с участием актёра на другие постановки.

Сын Боярского 28 ноября рассказал о состоянии отца после госпитализации. Он подтвердил, что у актёра действительно диагностировали инфаркт, но состояние уже стабилизировалось.

Михаилу Боярскому 73 года. Он ещё в марте заявлял о планах завершить актёрскую карьеру из-за состояния здоровья, поскольку ему стало тяжело двигаться и петь. Актёр допустил, что это осложнения после перенесённой коронавирусной инфекции.