Москва, 28 декабря, 2023, 14:36 — ИА Регнум. За сутки украинская армия в зоне СВО потеряла на двух направлениях — купянском и краснолиманском — 265 военных, сообщил 28 декабря на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Российские военные на купянском направлении отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ в районах сёл Ивановка и Синьковка в Харьковской области.

«Потери противника [на купянском направлении] составили до 55 военнослужащих, 3 автомобиля, а также гаубица Д-30», — сообщил Конашенков.

На краснолиманском направлении ВС России отразили три атаки ВСУ в районах сёл Червоная Диброва в ЛНР и Григоровка в ДНР.

Украинская армия потеряла за сутки 210 военных, один танк, четыре БМП и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы российские военные нанесли удар по украинским САУ «Гвоздика» и М109 Paladin американского производства.

Конашенков также сообщил, что за сутки на южнодонецком направлении ВСУ потеряли 115 военных, на херсонском — 60 военных и на запорожском — 80 военных. Потери украинской армии на донецком направлении составили до 230 военных за сутки.

Над территориями ДНР, Херсонской и Запорожской областей за сутки российские военные сбили три штурмовика Су-25 ВВС Украины. Два самолета сбили в районах сёл Новогригоровка в Запорожской области и Токаревка в Херсонской области.