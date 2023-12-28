Санкт-Петербург, 28 декабря, 2023, 13:39 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге девятерых осуждённых за тяжкие преступления уроженцев стран ближнего зарубежья лишили гражданства России. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД в Петербурге и Ленинградской области. В ведомстве добавили, что в Ленобласти паспорта у признанных судом виновными мигрантов изымали впервые.

Иван Шилов ИА Регнум

«Данные лица приобрели гражданство Российской Федерации около 10 лет назад. Однако со вступлением обвинительных приговоров в силу Главное управление МВД России по Петербургу и Ленинградской области реализовало нормы Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» № 138-ФЗ по прекращению гражданства лиц, совершивших тяжкие преступления», — рассказали в ведомстве.

В большинстве случаев мигрантов осудили за незаконный оборот наркотиков. Среди них 41-летний уроженец закавказского государства, осуждённый за хранение крупной партии запрещённых веществ в квартире своей сожительницы, его 27-летний земляк, хранивший наркотики, купленные для личного потребления, а также 35-летний уроженец сопредельного государства, купивший наркотики посредством «закладки». Во всех этих случаях осуждённые получили условные наказания.

Как сообщало ИА Регнум 28 декабря, в России вынесли первые решения о прекращении гражданства за преступления. Паспорта аннулировали осуждённым в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Тверской областях. Такая мера предусмотрена новым законом, вступившим в силу в конце октября этого года. По нему утратить гражданство могут лица, совершившие отдельные преступления или представляющие угрозу национальной безопасности.