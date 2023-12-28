Москва, 28 декабря, 2023, 13:08 — ИА Регнум. Группа компаний «Уралхим» отправила в Нигерию гуманитарную партию удобрений в 34 тыс. тонн калия, сообщила пресс-служба консорциума. Партию погрузили на судно в порту Вентспилса в Латвии. Борт сейчас находится в пути к получателю.

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Поставку организовали при содействии Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН, которая зафрахтовала сухогруз.

«Удобрения — ключевой элемент продовольственной безопасности как на уровне отдельных стран, так и в глобальном масштабе. Примерно половина мирового населения зависит от продовольствия, произведенного при помощи удобрений. Нигерия, самая населенная страна Африки, столкнулась с существенным падением объемов производства сельхозпродукции, что поставило под угрозу благополучие большого количества её жителей, особенно в сельских районах. Являясь компанией, стремящейся обеспечить каждого человека на земле доступом к еде, мы благодарны за возможность помочь нигерийским фермерам повысить урожайность и нивелировать нехватку продовольствия», — пояснил генеральный директор АО «ОХК «Уралхим» Дмитрий Коняев.

В целом от России в Африку удобрения поставляют несколько компаний. По данным Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), крупнейшим поставщиком на африканский рынок является «Фосагро» с долей 33%, «Еврохим» — 25%, группы «Уралхим-Уралкалий» — 24%, «Акрона» — 12%. Компании отгружают на континент аммиачную селитру, карбамид, аммофос, комплексные удобрения NPK.

Россия удвоила экспорт удобрений в Африку за последние пять лет. Доля страны для этого рынка составляет около 12%. РФ планирует наращивать поставки, рассказал глава РАПУ Андрей Гурьев.

Как сообщало ИА Регнум 27 апреля, Владимир Путин заявил, что санкции на экспорт российских удобрений вводили те страны, которые не особо в них нуждались. Президент добавил — эти государства вводили ограничительные меры именно против России, но больше всего ущерба они нанесли развивающимся рынкам Африки, Латинской Америки, Азии.

20 марта президент России, выступая на парламентской конференции «Россия — Африка в многополярном мире», сказал, что Москва добросовестно исполняет свои обязательства по поставкам в Африку продуктов питания, удобрений и топлива, внося вклад в обеспечение их продовольственной и энергетической безопасности. Глава государства подчеркнул, что Москва готова бесплатно поставлять удобрения странам Африки, но Запад не дает этого делать.

Как сообщало ИА Регнум 22 октября, в портах Бельгии, Эстонии и Латвии были заблокированы порядка 100 тыс. тонн российских минеральных удобрений. Все они предназначены для отправки нуждающимся странам, сообщали в МИД России. Ведомство напоминало, что инициативу Москвы передать удобрения бедным странам поддержал лично Генеральный секретарь ООН. Однако процесс всё ещё пробуксовывает. Тогда в МИД РФ призвали Европу отправить российские удобрения бедным странам, а также«связать дела со словами о нераспространении их незаконных санкций на российскую сельхозпродукцию, либо перестать врать потребителям».