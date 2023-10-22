Москва, 22 октября, 2023, 19:36 — ИА Регнум. В портах Бельгии, Эстонии и Латвии до сих пор заблокировано порядка 100 тыс. тонн российских минеральных удобрений. Все они предназначены для отправки нуждающимся странам, заявили в МИД России.

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Ведомство напомнило, что инициативу Москвы передать удобрения бедным странам поддержал лично Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Но, процесс всё ещё пробуксовывает.

«С тех пор, однако, были завершены всего две поставки — 6 марта в Малави (20 тыс. тонн) и 31 мая в Кению (34 тыс. тонн). Отправка трёх других партий — в Нигерию (34 тыс. тонн), в Зимбабве (23 тыс. тонн) и на Шри-Ланку (55 тыс. тонн) — «пробуксовывает», несмотря на окончание всех подготовительных процедур. В портах Латвии, Эстонии и Бельгии остаются еще свыше 96 тыс. тонн удобрений, предназначенных для передачи нуждающимся странам», — говорится в сообщении на сайте МИДа.

Российские дипломаты напомнили слова главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича, который в феврале этого года во время Генассамблеи ООН заявлял о готовности «пожертвовать» российские удобрения, находящиеся в латвийских портах, странам Глобального Юга, призывал не верить «российской пропаганде». Тем не менее, судно с российской продукцией полтора года стоит на рейде в порту Риги из-за санкционного ареста.

«То же самое касается и других удобрений, большая часть которых (80%) удерживается именно в Латвии. В связи с этим российская сторона рассчитывает, что в предстоящий период страны, незаконно удерживающие наши удобрения, приложат все необходимые усилия для их своевременной гуманитарной отправки в беднейшие государства», — заявил МИД России.

Обращаясь к Брюсселю, Лондону и Вашингтону в МИД призвали «связать дела со словами о нераспространении их незаконных санкций на российскую сельхозпродукцию, либо перестать врать потребителям».

В августе африканские страны призвали к скорейшему разблокированию в ЕС российских удобрений. Представитель президента ЮАР Винсент Магвенья заявил, что и его страна добивается «быстрейшего решения всех вопросов» с тем, чтобы заблокированные в портах Европы более сотни тонн российских удобрений поступили на мировой рынок, в том числе и в Африку.

В рамках заключённой так называемой зерновой сделки между Россией и Украиной при посредничестве ООН и Турции был открыт коридор для вывоза зерна из нескольких черноморских портов. В свою очередь, ООН взяла на себя обязательства способствовать снятию с России санкций для экспорта её продовольствия и удобрений. Часть обязательств, данных России так и не была исполнена, из-за чего Москва приостановила участие в соглашении.