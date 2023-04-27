Москва, 27 апреля, 2023, 16:05 — ИА Регнум. Санкции на экспорт российских удобрений вводили те страны, которые не особо в них нуждались, заявил 27 апреля президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с главой Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Санкции вводили те страны, которые не особенно нуждаются в наших удобрениях, а страдают от этого развивающиеся рынки», — заявил российский лидер.

Путин добавил, что те, кто вводили ограничительные меры, вводили их против России, «но больше всего ущерба получили развивающиеся рынки Африки, Латинской Америки, Азии».

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель российского министра иностранных дел Сергей Вершинин заявил, что Россия готовит к отправке нуждающимся странам две новые партии удобрений, которые были заблокированы в европейских портах.