Москва, 20 марта, 2023, 16:32 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин, выступая на парламентской конференции «Россия — Африка в многополярном мире», 20 марта заявил, что Москва добросовестно исполняет свои обязательства по поставкам в Африку продуктов питания, удобрений и топлива.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

«Наша страна добросовестно исполняет все свои обязательства — и по поставкам продуктов питания, удобрений, топлива и другой критически важной для государств континента продукции, — сказал Путин. — внося тем самым вклад в обеспечение их продовольственной и энергетической безопасности».

Глава российского государства подчеркнул, что Москва готова бесплатно поставлять удобрения странам Африки, но Запад не дает этого делать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что ежегодная квота приема африканских студентов на бюджетные места в российских вузах увеличат более чем в два раза. В вузах Минобороны РФ уже обучаются военные из более 20 африканских стран.