Москва, 26 июля, 2023, 19:02 — ИА Регнум. В Госдуму внесли законопроект, согласно которому региональные органы власти получат полномочия устанавливать дополнительные ограничения розничной продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания вплоть до закрытия «наливаек». Соответствующий документ разместили в электронной базе данных нижней палаты парламента.

ИТАР-ТАСС/ Антон Новодережкин

«В некоторых субъектах ограничения розничной продажи алкогольной продукции массово нарушаются. Под видом оказания услуг общественного питания осуществляется розничная продажа алкогольной продукции на вынос в ночное время», — следует из пояснительной записки.

Сейчас местные органы власти вправе устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, торговли спиртным при оказании услуг общественного питания.

В пояснительной записке отмечается, что законопроект разработан в целях повышения эффективности установленных требований к розничной продаже алкоголя.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи 2 мая указал губернатору Воронежской области Александру Гусеву на проблему с отравлением алкоголем в регионе. Глава государства подчеркнул, что решение должно быть комплексным. Российский лидер также назвал сложившуюся ситуацию общероссийской бедой.

Позже депутат Госдумы и глава организации «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил полностью запретить продажу алкоголя в жилых домах после 23:00, чтобы убрать проблему с распитием напитков «во дворах». Также спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить следует ли запретить продавать алкоголь в ночное время в так называемых наливайках.