В Белгородской и Ростовской областях за ночь сбили два украинских БПЛА
Минобороны РФ: силы ПВО сбили два дрона ВСУ в Белгородской и Ростовской областях
Москва, 27 декабря, 2023, 07:11 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили ночью 27 декабря два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа в двух российских регионах, сообщило в своём Telegram-канале Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что их уничтожили в небе над Белгородской и Ростовской областями.
«Дежурными средствами ПВО два украинских БПЛА уничтожены над территориями Белгородской и Ростовской областей», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что указанные дроны пытались совершить атаки на объекты, которые находятся в России.
Ранее о сбитом в Ростовской области беспилотнике проинформировал глава этого региона Василий Голубев.
Как сообщало ИА Регнум, 22 декабря средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) России обезвредили беспилотник ВСУ в небе над территорией Брянской области. Он летел над Карачевским районом региона. В ходе отражения атаки никто не пострадал. Также удалось не допустить разрушений.
В этот же день российские военные уничтожили шесть ударных украинских БПЛА в небе над городом Бердянском Запорожской области. Для этого привлекались как силы ПВО, так и РЭБ.