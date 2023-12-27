Москва, 27 декабря, 2023, 07:11 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили ночью 27 декабря два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа в двух российских регионах, сообщило в своём Telegram-канале Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

В ведомстве уточнили, что их уничтожили в небе над Белгородской и Ростовской областями.

«Дежурными средствами ПВО два украинских БПЛА уничтожены над территориями Белгородской и Ростовской областей», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что указанные дроны пытались совершить атаки на объекты, которые находятся в России.

Ранее о сбитом в Ростовской области беспилотнике проинформировал глава этого региона Василий Голубев.

Как сообщало ИА Регнум, 22 декабря средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) России обезвредили беспилотник ВСУ в небе над территорией Брянской области. Он летел над Карачевским районом региона. В ходе отражения атаки никто не пострадал. Также удалось не допустить разрушений.

В этот же день российские военные уничтожили шесть ударных украинских БПЛА в небе над городом Бердянском Запорожской области. Для этого привлекались как силы ПВО, так и РЭБ.