Белгород, 25 декабря, 2023, 13:53 — ИА Регнум. Украинские военные сбросили с дрона взрывное устройство на ремонтировавших трассу дорожных рабочих в Белогородской области, сообщил источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Инцидент произошёл 23 декабря, пострадали четверо рабочих. Как рассказал собеседник агентства, на территорию России со стороны Украины залетел квадрокоптер, оператор которого увидел вблизи посёлка Совхозный группу дорожных рабочих, и сбросил на них самодельное взрывное устройство.

«В результате обстрела пострадало четверо дорожных рабочих ООО «Белзнак» (осколочные ранения груди, нижних конечностей), поврежден дорожный каток», — рассказал источник.

В последнее время ВСУ активно используют новую преступную тактику против мирного населения, выслеживая коммунальных работников, сотрудников скорой помощи, МЧС и волонтёров, а затем сбрасывая на них с дронов взрывные устройства.

Как передавало ИА Регнум, 20 декабря ВСУ нанесли удар с помощью дрона по больнице № 25 в Донецке. Граната, сброшенная с беспилотника, попала в медицинскую машину.

Ранее, 10 декабря, мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что семь мирных жителей столицы ДНР были ранены в результате сброса ВСУ взрывных устройств с дронов. Среди раненых 81-летняя женщина, которая пострадала в результате сброса бомбы с беспилотника в Кировском районе.

Основные версии такой тактики ВСУ — безжалостность либо обучение новичков, которым нужна «живая цель». По ещё одной версии, целью ВСУ является террор против жителей Донецка.

Эксперты рассказали ИА Регнум, что такие действия ВСУ связаны с критическим положением украинской армии на фронте. Неудачи на боевых позициях противник пытается компенсировать атаками на мирное население, что свидетельствует о террористической составляющей украинских формирований, указали они.