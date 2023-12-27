Москва, 28 декабря, 2023, 00:38 — ИА Регнум. Телеканал ТНТ начал переснимать некоторые сцены из кинопремьеры «Иван Васильевич меняет всё!» якобы для того, чтобы сделать картину более интересной. Об этом заявила директор телеканала, управляющий директор «Газпром Медиа Развлекательное телевидение» Тина Канделаки в видеообращении в своём Telegram-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM Тина Канделаки

«Мы переснимаем ряд сцен в фильме «Иван Васильевич меняет профессию [всё — ред.]» для того, чтобы сделать фильм интереснее, острее, провокативнее… Ну и, конечно же, победить в конкурентную ночь, и порадовать нашего любимого зрителя», — сказала она.

Так глава телеканала ответила на поступающие в её адрес вопросы о том, правда ли ТНТ переснимает фильм. Канделаки также сообщила, что является сопродюссером кинокартины.

Ранее появилась информация о том, что из официального постера ТНТ к этому фильму убрали певца Филиппа Киркорова. Это произошло на фоне скандала с «голой» вечеринкой в московском клубе «Мутабор», в которой артист принял участие вместе с рядом других представителей шоу-бизнеса.

Мероприятие организовала блогер Анастасия Ивлеева. Она, Киркоров и Лолита Милявская, которая также появилась на вечеринке, стали публично извиниться за участие в этом мероприятии. Кроме того, певец попытался оправдаться за случившееся перед пресс-секретарём президента России Дмитрием Песковым.

Из-за скандала телеканалы начали убирать из новогодних эфиров эпизоды с Киркоровым и Милявской, а заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолоховподдержал идею лишить Киркорова звания народного артиста России.