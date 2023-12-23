Москва, 23 декабря, 2023, 21:21 — ИА Регнум. Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов поддержал идею лишить Филиппа Киркорова звания народного артиста России на фоне участия певца в «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор».

Кирилл Каллиников/РИА Новости Певец Филипп Киркоров

«По-моему, это далеко не первая его эпатажная история, которая полностью опровергает правильность решения, когда ему это звание давали. Я считаю, что он никогда не заслуживал этого звания. И если опросить народ, то выяснится, что никаким народным он отродясь не был», — сказал депутат в интервью «Подъёму».

Шолохов также отметил, что подобные выходки недопустимы не только для народного артиста, но и вообще для гражданина России и любого человека, который сопереживает своей стране.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 20 декабря в Москве прошла закрытая «голая» вечеринка Ивлеевой, дресс-код которой предполагал минимальное количество одежды. Гостями мероприятия стали звёзды отечественного шоу-бизнеса, в том числе Лолита, Филипп Киркоров, Ксения Собчак и другие. «Виновница торжества» показала нижнее декольте, надев на чёрные стринги изумруд и бриллианты стоимостью 23 млн рублей.

21 декабря глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал проверить Ивлееву на пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). С аналогичным обращением в надзорные органы обратились руководители организации «Зов народа». Правозащитники потребовали закрыть клуб «Мутабор», где прошло мероприятие.

В ночь на 22 декабря в клуб пришли правоохранители. Они собрали необходимые материалы — по некоторым данным, записи камер наблюдения. Позднее одного из участников вечеринки, рэпера Vacio (Николая Васильева), оштрафовали на 200 тыс. рублей и арестовали на 15 суток.

Участвовавшие в «голой» вечеринке показали, что законы для них ничего не значат, и что они могут делать всё, что захотят, заявила 22 декабря актриса и телеведущая Яна Поплавская. Эти люди не должны ни при каких обстоятельствах получать телевизионное время и зарабатывать деньги в России, добавила ведущая.