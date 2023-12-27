Москва, 27 декабря, 2023, 19:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин одобрил идею создания всероссийской цифровой платформы по выбору наставника по различным родам деятельности. Об этом он заявил перед заседанием Государственного совета 27 декабря во время экскурсии по тематической выставке, где ему рассказали о старте 24 февраля Всероссийского конкурса «Наставник года».

Иван Шилов ИА REGNUM

Организаторы экспозиции обратились к президенту с просьбой о помощи в создании цифровой платформы о наставничестве.

«Обязательно сделаем это, поможет и Министерство просвещения, и администрация президента», — ответил глава государства.

Путин отметил, что наставникам необходимы не только моральные стимулы, но и материальные, поэтому важно повышать зарплату.

«Само по себе абсолютно правильно, что нужно выйти на какое-то понимание об основных параметрах этой деятельности. Нужна поддержка, нужен и материальный статус», — резюмировал он.

Как сообщало ИА Регнум, во время Госсовета российский лидер также предложил учредить ежегодную премию «Наставник года». Президент призвал сохранять живой дух наставничества и ни в коем случае не превращать это движение в какую-то «принудиловку», не загонять его в бюрократические рамки. По словам главы государства, в стране нужно создавать условия, чтобы взять на себя почётную миссию наставника стремились как можно больше людей.

Глава государства также поручил предусмотреть законом возможность доплат за наставничество.