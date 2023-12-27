Вашингтон, 27 декабря, 2023, 17:13 — ИА Регнум. Робот на заводе Tesla Giga Texas недалеко от города Остин напал на инженера. Машина, которую использовали для перемещения алюминиевых деталей автомобиля, вонзила металлические когти в спину и руку рабочего. Об этом сообщила адвокат Ханна Александр, защищающая интересы пострадавших на производстве сотрудников предприятия, написала газета The Daily Mail.

IMAGO/Schoening/Global Look Press

По словам очевидцев, инженер программировал работу двух отключённых на тот моментов роботов, когда манипулятор прижал сотрудника к полу, а затем нанёс ему серьёзные травмы. Спас его находившийся рядом сотрудник, нажав аварийную кнопку остановки. У пострадавшего на руке осталась открытая рана.

Инцидент произошёл в 2021 году. Отчёт о травмах подали федеральным регулирующим органам.

По словам адвоката, это не первый подобный случай производственных травм. Александр считает, что компания преуменьшает число происшествий, чтобы получать налоговые послабления. В частности, один из сотрудников скончался от теплового удара ещё на этапе строительства завода, а многие другие получили травмы, не зафиксированные в официальных отчётах.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2023 года на стройплощадке в Октябрьском районе Новосибирска упал грузоподъемный кран, в кабине которого находилась крановщица. Женщина скончалась на месте. Следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В середине ноября рабочий в подмосковных Мытищах поскользнулся, упал в дробильную машину и погиб от полученных телесных повреждений. Инцидент произошёл на территории коммерческого предприятия при проведении производственных работ. Прокуратура начала проверку.

25 ноября в подмосковном Красногорске во время разбора горнолыжного комплекса «Снежком» упал строительный кран. Причиной стала ошибка рабочих, которые «перегрузили» технику. Из-за падения крана повреждения получило здание ТЭЦ. Сведений о пострадавших не поступало.