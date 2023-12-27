Робот напал на рабочего на заводе Tesla в Техасе
Daily Mail: робот напал на инженера завода Tesla в Техасе и вонзил в него клешни
Вашингтон, 27 декабря, 2023, 17:13 — ИА Регнум. Робот на заводе Tesla Giga Texas недалеко от города Остин напал на инженера. Машина, которую использовали для перемещения алюминиевых деталей автомобиля, вонзила металлические когти в спину и руку рабочего. Об этом сообщила адвокат Ханна Александр, защищающая интересы пострадавших на производстве сотрудников предприятия, написала газета The Daily Mail.
По словам очевидцев, инженер программировал работу двух отключённых на тот моментов роботов, когда манипулятор прижал сотрудника к полу, а затем нанёс ему серьёзные травмы. Спас его находившийся рядом сотрудник, нажав аварийную кнопку остановки. У пострадавшего на руке осталась открытая рана.
Инцидент произошёл в 2021 году. Отчёт о травмах подали федеральным регулирующим органам.
По словам адвоката, это не первый подобный случай производственных травм. Александр считает, что компания преуменьшает число происшествий, чтобы получать налоговые послабления. В частности, один из сотрудников скончался от теплового удара ещё на этапе строительства завода, а многие другие получили травмы, не зафиксированные в официальных отчётах.
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