Новосибирск, 15 июня, 2023, 08:33 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту гибели крановщицы в результате падения строительного крана в одном из районов Новосибирска возбудили следователи. Об этом 15 июня сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Новосибирской области.

Иван Шилов ИА Регнум Следственный комитет России

«Возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины при падении крана, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно предварительной информации, утром 15 июня на стройплощадке в Октябрьском районе Новосибирска упал грузоподъемный кран, в кабине которого находилась крановщица, которая скончалась на месте происшествия.

Также указывается, что сейчас на месте трагического инцидента работает следователь, который изымает документацию о порядке эксплуатации строительной техники.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что при обрушении строительного крана на припаркованные автомобили в Новосибирске погиб один человек. Уточнялось, что это женщина-крановщик 1966 года рождения. Также получили повреждения восемь автомобилей.

В Кирове 29 апреля при строительстве здания школы упал башенный кран. В результате этого погиб строительный рабочий. По данному факту компетентные органы начали проверку исполнения градостроительного законодательства и законодательства об охране труда.