Красногорск, 25 ноября, 2023, 15:35 — ИА Регнум. В подмосковном Красногорске во время разбора горнолыжного комплекса «Снежком» упал строительный кран, передаёт 25 ноября Telegram-канал «112».

Кадр из видео

По этим данным, причиной происшествия стала ошибка рабочих, которые «перегрузили» технику.

По предварительной информации, из-за падения крана было повреждено здание ТЭЦ. Сведений о пострадавших не поступало, сказано также в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в июне 2023 года на стройплощадке в Октябрьском районе Новосибирска упал грузоподъемный кран, в кабине которого находилась крановщица. Женщина скончалась на месте. Управление Следственного комитета по региону возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»)».

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В апреле 2023 года в Кирове при строительстве здания школы упал башенный кран. Один из строителей погиб. Компетентные органы начали проверку исполнения градостроительного законодательства и законодательства об охране труда.

В ноябре 2022 года башенный кран обрушился на стройплощадке в Пролетарском районе Ростова-на-Дону. Погибли два человека: крановщик и рабочий. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ.