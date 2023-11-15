Мытищи, Московская область, 15 ноября, 2023, 15:03 — ИА Регнум. Рабочий в подмосковных Мытищах поскользнулся, упал в дробильную машину и погиб от полученных телесных повреждений. Об этом 15 ноября сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

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«По предварительным данным, 13 ноября 2023 года на территории коммерческого предприятия при проведении производственных работ, рабочий поскользнулся и упал в дробильную машину. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте», — говорится в сообщении.

Мытищинская городская прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства об охране труда и технике безопасности, после чего примет меры прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА Регнум, 20 октября в Новосибирской области на элеваторе при разгрузки семян подсолнечника погиб 38-летний водитель грузовика. Мужчина пытался достать упавшую запчасть и провалился в яму с семечками, где задохнулся.

Ранее в этот же день как минимум три человека погибли и ещё восемь пострадали при обрушении крыши заводского помещения в автономном районе Внутренняя Монголия на севере КНР. Несколько рабочих оказались блокированы под завалами, затем 11 человек удалось оттуда извлечь.