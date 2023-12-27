Херсон, 27 декабря, 2023, 16:58 — ИА Регнум. Херсонская область готовится к большим поставкам продовольствия на внутренний рынок России. Об этом интервью Херсонскому агентству новостей 27 декабря сообщил губернатор Владимир Сальдо.

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«Российские рынки открыты для херсонских фермеров и аграриев. Поставки уже идут, но пойдут в ещё больших объемах», — сказал губернатор.

Он добавил, что в лучшие годы область собирала более трёх млн тонн зерновых. При этом, чтобы охватить потребность Херсонской области достаточно 200-300 тыс. тонн.

В этой связи местные власти планируют расширять поставки сельскохозяйственной продукции, прежде всего овощей, в Крым. Как заявил Сальдо, херсонская продукция знаменита ещё с советских времён. Так, как добавил губернатор, если, например, поставить табличку «херсонские помидоры» или «херсонские арбузы» товар раскупят лучше, даже если он не из Херсонской области.

Кроме того, в 2024 году аграрии региона запланировали собрать не менее 1,5 млн тонн зерновых. Сальдо заявил, что в 2023 году после подрыва ВСУ Каховской гидроэлектростанции херсонские аграрии собрали 1,5 млн тонн зерновых. По словам губернатора, это очень много, поэтому в будущем году в Херсонской области планируют собрать урожай не меньше.

Как сообщало ИА Регнум, в мае президент России Владимир Путин заявил, что аграрии в новых регионах России находятся в тяжёлом положении, поэтому им нужно оказать всестороннюю поддержку. Глава государства подчеркнул важность развития инфраструктуры переработки и хранения аграрной продукции, чтобы обеспечить её стабильный сбыт.

В марте в беседе с ИА Регнум специалист по исследованию качества семян одной из мариупольских агрокомпаний Иван Галла заявил, что в состав России вернулись одни из самых плодородных земель ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Он отметил, что позитивные изменения ждут не только новые регионы, но и Россию. Он напомнил, что, в частности, в Херсонской области собирали наибольший урожай ранних зерновых и зернобобовых культур.

В декабре президент в ходе прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией «Итоги года», отметил, что ежегодно российский бюджет предусматривает расходы на развитие новых регионов в размере свыше триллиона рублей.