Москва, 18 мая, 2023, 13:11 — REGNUM. Аграрии в новых регионах России находятся в тяжёлом положении, поэтому им нужно оказать всестороннюю поддержку. Об этом 18 мая заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам сельского хозяйства.

Михаил Климентьев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

Он отметил, что в сельхозотрасли началась очень ответственная пора — весенние полевые работы. От них зависит будущий урожай, следовательно, устойчивость аграрного сектора и продовольственная безопасность.

«Проанализируем, как продвигается работа и в целом по стране, и в отдельных регионах, детально рассмотрим, какая дополнительная поддержка требуется нашим сельхозпроизводителям, в том числе и в новых субъектах РФ», — сказал Путин.

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Президент особенно подчеркнул важность поддержки местных производителей в новых регионах. Для этого нужно развитие инфраструктуры переработки и хранения аграрной продукции, чтобы обеспечить её стабильный сбыт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее и. о. главы минэкономразвития Запорожской области Юрий Гуськов сообщил о начале первой посевной компании в регионе после воссоединения с Россией. В планах аграриев поставлять зерно в Китай и активно сотрудничать с этой страной.

По данным врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, яровыми культурами региона планируют засеять 672 тысячи гектаров. Посевная началась во всех освобождённых районах области.