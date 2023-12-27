Москва, 27 декабря, 2023, 14:26 — ИА Регнум. План помощи Украине, который готовит Евросоюз, не сможет поменять ход спецоперации, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Поменять ход событий на специальной военной операции эти деньги не могут», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что Россия продолжит специальную военную операцию. Как уточнил Песков, главное — достигнуть поставленных целей.

При этом он заявил, что Евросоюз испытывает противоречия по вопросу выделения Киеву новых средств.

Как передавало 27 декабря ИА Регнум, Европейский союз рассматривает запасной план оказания финансовой помощи Украине в размере 20 млрд евро. Поиск новых вариантов финансирования потребовался после того, как в декабре Венгрия заблокировала поправку в бюджет, предусматривающий выделение Украине до 50 млрд в качестве финансовой помощи на период с 2024 по 2027 год. Обсуждение этого вопроса продолжат в январе 2024 года.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 20 декабря заявила, что США пытаются переложить на ЕС многомиллиардные расходы на поддержание украинского кризиса.