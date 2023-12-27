Киев, 27 декабря, 2023, 05:25 — ИА Регнум. Европейский союз рассматривает запасной план оказания финансовой помощи Украине суммой в 20 миллиардов евро. Об этом со ссылкой на свои источники сообщило издание Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

По информации источника, поиск новых вариантов финансирования потребовался после того, как в середине декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите Евросоюза заблокировал поправку в бюджет, предусматривающий выделение Украине до 50 миллиардов евро в качестве финансовой помощи на период с 2024 по 2027 годы.

Отмечается, что новая финансовая схема позволить членам сообщества занять на рынках капиталов около 20 миллиардов евро для поддержки Киева. При этом итоговый размер финансирования будет зависеть от потребностей Украины.

Как передавало ИА Регнум, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что власти Соединённых Штатов Америки пытаются переложить на Евросоюза многомиллиардные расходы на поддержание украинского кризиса.

Напомним, что администрация и парламент США не смогли прийти к компромиссу по вопросу о продолжении финансирования Украины, так как представители Демократической партии отказались рассматривать вопросы об оказании помощи ВСУ совместно с вопросом и финансировании южной границы США. 22 декабря пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер анонсировала передачу последнего пакет военной помощи Украине. Она напомнила, что новые поставки вооружения потребуют поддержки со стороны членов Конгресса.