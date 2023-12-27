Вена, 27 декабря, 2023, 13:38 — ИА Регнум. Говорить о новых схемах поставок газа в Европу без участия и согласования с Москвой бессмысленно. Об заявил посол России в Вене Дмитрий Люблинский, комментируя идею Киева о транзите газа из России без контракта.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Дипломат считает, что заявления украинских чиновников давно себя обесценили, поэтому не заслуживают внимания Москвы.

«Киеву не привыкать кормить западников обещаниями в обмен на очередные пряники», — отметил посол в беседе с «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, в конце октября Киев отказался продлевать истекающий в конце 2024 года договор о транзите российского газа в Европу. Как заявил глава украинской компании «Нафтогаз» Алексей Чернышов, Украина не будем инициировать продолжение этого транзита. Он добавил, что Киев не разрывает контракт сейчас только из-за европейских партнёров. По его словам, Украина не может лишить сегодня некоторые страны ЕС возможности получать газ и готовиться к зиме.

Заключённый в 2019 году транзитный контракт между Россией и Украиной действует до 31 декабря 2024 года. В настоящее время газ транзитом через Украину поступает в государства Восточной Европы, прежде всего в Словакию, Венгрию и Австрию.

Редактор немецкого издания Focus написал, что в странах Европы накаляется обстановка в связи с намерением властей Украины перекрыть «газовый кран» из России. А это значит, что европейцы неминуемо столкнутся со многими проблемами. Он добавил, что это дорого обойдётся немецким потребителям, а промышленное производство от 5 до 10% может навсегда мигрировать за границу.

Президент страны Владимир Путин 14 декабря в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции заявил, что Россия не сокращала поставки газа в Европу. Европейские страны сами сделали свой выбор.