Москва, 27 декабря, 2023, 11:43 — ИА Регнум. Россия оставляет за собой право ответить на санкции, введённые Южной Кореей. Ответ не обязательно будет симетричным, заявила 27 декабря на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM

Дипломат подчеркнула, что Южная Корея ввела антироссийские санкции по указке США и идёт вразрез с декларируемым Сеулом настроем на поддержание конструктивных отношений с Москвой.

«Мы оставляем за собой право на ответные меры, причём не обязательно симметричного характера. И пусть потом не удивляются», — сказала Захарова.

Она добавила, что антироссийские санкции подрывают экономику и промышленность Южной Кореи. Санкции негативно отразятся на всём комплексе двусторонних отношений.

Как сообщало ИА Регнум, 26 декабря южнокорейское министерство промышленности объявило о новых антироссийских санкциях, касающихся запрета поставок в Россию и Белоруссию некоторых видов товаров, в том числе автомобилей с рабочим объёмом двигателя более 2000 куб. см, тяжёлого строительного оборудования, аккумуляторов, компонентов для авиатехники.

В общей сложности санкции коснутся 682 наименований товаров. Санкции начнут действовать с 2024 года. Ограничительные меры Сеул объяснил якобы существующей вероятностью использования этих товаров Россией в военных целях.