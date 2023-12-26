Сеул, 26 декабря, 2023, 11:16 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи собралось запретить поставки некоторых видов товаров, включая автомобилей, в Россию и Белоруссию. Об этом 26 декабря сообщили в министерстве торговли, промышленности и энергетики страны.

Иван Шилов ИА REGNUM

В ограничительный список попадут 682 наименования товаров, включая тяжёлое строительное оборудование, батареи с возможностью зарядки, компоненты для авиатехники, а также легковые автомобили с рабочим объёмом двигателя более 2000 куб. см.

В результате список экспортного контроля увеличится до 1 159 видов товаров. Ограничительные меры начнут действовать с начала 2024 года после прохождения административных процедур внутри страны.

В качестве причин расширения ограничений власти назвали якобы существующую высокую вероятность использования этих предметов в военных целях.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2022 года правительство Южной Кореи ввело контроль за поставками в Россию перечня из 57 категорий нестратегических товаров и технологий. Компании должны получать разрешение на экспорт товаров у правительства.

С 28 апреля 2023 года правительство Южной Кореи расширило список товаров, которые запрещено поставлять в Россию и Белоруссию без специального разрешения. Он вырос 57 до 798 позиций. В ограничительный список добавили 741 позицию, включая товары для сталелитейной и химической отраслей. Кроме того, рестрикции затронули продукцию автомобилестроения и детали для автомобилей дороже $50 тыс. Помимо этого, перечень включили квантовые компьютеры и комплектующие к ним, а также полупроводники.