Луганск, 22 декабря, 2023, 08:36 — ИА Регнум. Украинские силовики обстреливают город Кременная в ЛНР с позиций, оборудованных в частных домах в посёлке Заречное. Об этом военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 22 декабря в своём Telegram-канале.

Ashley Chan/Global Look Press

По сведениям источников эксперта, огневые точки для ствольной артиллерии ВСУ оборудованы в Заречном — посёлке, расположенном к северо-западу от села Торское. Отсюда не раз обстреливались Кременная и её окрестности.

«Позиции традиционно располагаются во дворах частных домовладений, а для укрытия [ВСУ] используют подвалы», — отметил Марочко.

Таким образом, на краснолиманском направлении боевых действий противник продолжает использовать гражданскую инфраструктуру, заключил он.

Ранее Марочко проинформировал, что ВСУ наращивают запасы боеприпасов на донецком направлении и размещают склады возле частных домов. Подвоз натовских снарядов на полевые склады зафиксирован в районе Часова Яра. Действия украинских войск, сообщало ИА Регнум, угрожают безопасности мирных граждан, так как склады размещаются вблизи частных домовладений и в подвалах многоквартирных домов.