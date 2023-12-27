Москва, 27 декабря, 2023, 07:39 — ИА Регнум. В некоторых российских регионах до конца года ожидаются аномально низкие температуры и сильные морозы. Об этом в среду, 27 декабря, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, слова которого приводит ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Мороз

По его словам, в последние дни уходящего 2023 года в Архангельской, Мурманской и Вологодской областях ожидается до 25 градусов ниже нуля. В Якутии температура опустится до 51 градуса мороза, на Чукотке — до 48 градусов, в Магаданской области — до 47 градусов, в Хабаровском крае — до 44 градусов, в Амурской области — до 41 градуса, на Камчатке — до 36 градусов, на Сахалине — до 27 градусов.

«Это необычно холодная и опасная погода. Жители этих регионов точно встретят Новый год в домашней атмосфере. Выходить на улицу в такие морозы желания обычно нет», — резюмировал он, добавив, что 1 января в этих регионах также ожидается холодная погода.

Как передавало ИА Регнум, ранее Роман Вильфанд сообщил, что жителей Москвы и Московской области в ночь с 31 декабря на 1 января ожидает тёплая погода, возможны небольшие осадки. По его словам, температура воздуха в это время опустится не четырёх градусов ниже нуля.