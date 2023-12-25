Москва, 25 декабря, 2023, 11:31 — ИА Регнум. В ночь с 31 декабря на 1 января в Москве и Московской области ожидается тёплая погода, возможны небольшие осадки. Температура воздуха опустится не ниже четырёх градусов ниже нуля. Об этом рассказал «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Известия/ Эдуард Корниенко

«Наиболее вероятный сценарий, который будет корректироваться: плюс 1 — минус 4 в новогоднюю ночь в Москве и Подмосковье», — уточнил он.

Как сообщало ИА Регнум, 23 декабря Вильфанд также сообщал о комфортной погоде в новогоднюю ночь. По его словам, возможен небольшой снег, столбики термометров опустятся не ниже 4 градусов ниже нуля.

В тот же день из-за непогоды в Москве объявили жёлтый уровень опасности, который сохранится до вечера понедельника, 25 декабря.

В Москве и Подмосковье до 21:00 24 декабря действовало предупреждение о порывистом ветре до 15 м/с и предостережение о гололедице — до 21:00 25 декабря. В Подмосковье ожидаются метель и снежные заносы, возможно налипание мокрого снега.