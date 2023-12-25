Москвичам пообещали тёплую погоду в новогоднюю ночь
Синоптик Вильфанд пообещал плюсовую температуру в новогоднюю ночь в Москве
Москва, 25 декабря, 2023, 11:31 — ИА Регнум. В ночь с 31 декабря на 1 января в Москве и Московской области ожидается тёплая погода, возможны небольшие осадки. Температура воздуха опустится не ниже четырёх градусов ниже нуля. Об этом рассказал «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Наиболее вероятный сценарий, который будет корректироваться: плюс 1 — минус 4 в новогоднюю ночь в Москве и Подмосковье», — уточнил он.
Как сообщало ИА Регнум, 23 декабря Вильфанд также сообщал о комфортной погоде в новогоднюю ночь. По его словам, возможен небольшой снег, столбики термометров опустятся не ниже 4 градусов ниже нуля.
В тот же день из-за непогоды в Москве объявили жёлтый уровень опасности, который сохранится до вечера понедельника, 25 декабря.
В Москве и Подмосковье до 21:00 24 декабря действовало предупреждение о порывистом ветре до 15 м/с и предостережение о гололедице — до 21:00 25 декабря. В Подмосковье ожидаются метель и снежные заносы, возможно налипание мокрого снега.