Киев, 27 декабря, 2023, 06:53 — ИА Регнум. Новый законопроект о мобилизации на Украине загоняет мужское население страны в угол и грозит обратным эффектом, заявил депутат Верховной рады Евгений Шевченко в интервью украинскому политологу Вадиму Карасёву.

Иван Шилов ИА Регнум Потери ВСУ

Он отметил, что все инициативы Киева на эту тему жестоки и не имеют логики. Парламентарий считает, что целью нового документа является месть тем, кто не желает участвовать в боевых действиях.

Депутат также подчеркнул, что указанный законопроект нарушает права и свободы граждан Украины.

Как сообщало ИА Регнум, новый законопроект о мобилизации на Украине правительство этой страны внесло в Раду 25 декабря. Текст этого документа не был обнародован.

19 декабря глава киевского режима Владимир Зеленский рассказал, что генеральный штаб украинских войск попросил у Киева мобилизовать ещё 450-500 тысяч человек. При этом 27 декабря Юлия Тимошенко заявила, что её партия — «Батькивщина» — отказывается голосовать в Раде за проект закона в представленной редакции.

Кроме того, представляющий фракцию «Европейская солидарность», депутат Рады Алексей Гончаренко (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) указал на то, что представленный законопроект принимать не следует. Он призвал изменить положения документа.