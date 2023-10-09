Киев, 9 октября, 2023, 16:32 — ИА Регнум. Украина намерена получить приглашение на вступление в НАТО в 2024 году. Об этом 9 октября написал спикер Верховной рады Руслан Стефанчук на своей странице в соцсети Х (Twitter).

Иван Шилов ИА Регнум

«Наша задача — получить приглашение на вступление в НАТО на следующем саммите организации, когда НАТО исполнится 75 лет», — заявил Стефанчук.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале Стефанчук заявлял, что Киев рассчитывает получить приглашение в Североатлантический альянс в июле 2023 года на Вильнюсском саммите.

В июле генсек НАТО Йенс Столтенберг на итоговой пресс-конференции саммита альянса заявил, что Украине направят приглашение на вступление в организацию после того, как все союзники сочтут выполненными все условия для этого. Киеву необходимо модернизировать и реформировать институты обороны и безопасности, отметил он, но в альянсе никогда не обозначают временные рамки для процесса вступления. При этом он добавил, что сейчас Украина ближе к НАТО, чем когда-либо ранее.

Ранее в НАТО не раз подчёркивали, что Украину не примут в альянс до тех пор, пока страна находится в состоянии конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что возможное вступление Украины в НАТО представляет большую опасность для Европы.