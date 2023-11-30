Киев, 30 ноября, 2023, 14:38 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский не уверен, что Украина когда-нибуть станет членом Североатлантического альянса. Своими мыслями о перспективах вступления страны в НАТО он поделился на встрече со студентами во время поездки в Николаев. Видео опубликовано в Telegram-канале политика.

Иван Шилов ИА Регнум

Зеленский подчеркнул, отвечая на вопрос об укреплении национальной безопасности, что этот вопрос будет приоритетным. Он также отметил, что Украина хочет в НАТО.

«А как оно будет, мы точно не знаем, потому что это жизнь и это Россия. И точно вам никто не скажет. И будем ли мы в НАТО. Или мы не будем в НАТО», — признал глава киевской власти.

Политик напомнил, что Киев идёт к натовским стандартам и должен сделать все, чтобы национальная безопасность была на высшем уровне.

Как сообщало ИА Регнум, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания глав МИД стран — участниц НАТО 27 ноября заявил, что полноценное членство Украины невозможно во время вооружённого конфликта.

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил о необходимости принять Украину в блок без утраченных территорий. По его мнению, такой шаг уменьшил бы угрозу конфликта между Россией и НАТО.

Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что вступление Украины в НАТО в любом виде является неприемлемым для России, так как это представляет серьёзную угрозу для безопасности страны. Она напомнила, что российская сторона с 2008 года, когда альянс впервые пообещал Киеву членство, постоянно разъясняет свою позицию, которая остаётся неизменной.

Таким образом Захарова прокомментировала слова бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена, заявившего о необходимости принять Украину в альянс без утраченных территорий. По его мнению, такой шаг уменьшил бы угрозу конфликта между Россией и НАТО.

Глава МИД Венгрии Петер Сийяртом 29 ноября сообщил, что участники заседания глав министерств иностранных дел стран — членов НАТО в Брюсселе чётко дали понять, что в сложившейся ситуации Украину нельзя принимать в альянс.