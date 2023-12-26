Москва, 26 декабря, 2023, 21:21 — ИА Регнум. Российское правительство подписало постановление об индексации ряда выплат военнослужащим на 4,5% с 1 января 2024 года. Документ 26 декабря опубликовали на официальном портале правовой информации.

Дмитрий Коротаев/ИЗВЕСТИЯ

«Исходя из уровня инфляции, установленного Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», осуществить индексацию с применением коэффициента 1,045», — говорится в постановлении.

Повышается размер единовременного пособия для военнослужащих и сотрудников полиции, а также размер ежемесячной компенсации. Кроме того, повышается размер выплат страховых сумм. Индексация в том числе коснётся сотрудников федеральных органов исполнительной власти, участников добровольческих формирований и тех, кто проходил военные сборы.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 27 ноября подписал закон о приостановке до 1 января 2025 года индексации зарплат госслужащих. Эта мера относится к судьям, прокурорам, следователям и помощникам депутатов и сенаторов, но не касается военнослужащих и представителей силовых ведомств.

7 декабря Путин сообщил, что реальный рост зарплат жителей России составил 7%, а доходов — 4%. Он подчеркнул, что это важно не только в плане социальной политики, но и положительно влияет на экономическое развитие общества.