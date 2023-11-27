Москва, 27 ноября, 2023, 18:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал 27 ноября закон о приостановке до 1 января 2025 года индексации зарплат госслужащих, кроме военных и представителей силовых ведомств.

Ника Егорова

Речь идёт о приостановке индексации зарплат судей, прокуроров, следователей и помощников депутатов и сенаторов. В то же время на зарплаты военных и силовиков действие новых норм не распространяется. Закон вступает в силу 1 января 2024 года.

В тот же день глава государства подписал закон о повышении военных пенсий на 4,5% с 1 октября 2024 года. Как сообщало ИА Регнум, согласно ему, до 2025 года в России не будут применять норму о поэтапном повышении понижающего коэффициента, по которой предполагалось ежегодное его повышение на 2%, а произойдёт повышение сразу на 3,85%, что позволит увеличить реальный размер военных пенсий на 4,5%.

В начале ноября правительство России поддержало инициативу о сохранении индексации окладов военнослужащих и полицейских в 2024 году, которую ранее планировали пропустить. Как рассказали депутаты, было бы несправедливо оставить военнослужащих и силовиков без индексации, а её сохранение означает отмену приостановки до 1 января 2025 года. В категории тех, кому сохранят индексацию, вошли непосредственно военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, ФСИН, ФССП, ФТС и Государственной противопожарной службы.