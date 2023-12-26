Киев, 26 декабря, 2023, 18:21 — ИА Регнум. Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко призвал граждан страны готовится к худшему после появления новостей о планируемой новой волне мобилизации в стране, сообщило издание «Укринформ».

Иван Шилов ИА REGNUM

Со слов Костенко, новый план властей страны призвать дополнительные 450-500 тысяч украинцев стали для общества холодным душем. По его словам, надо планировать на году вперёд, так как конфликт модет с военной точки зрения затянуться надолго.

«А с точки зрения влияния политических процессов может закончиться хоть завтра, никто этого не знает. Мы должны готовиться к худшему», — завил депутат.

Кроме того, он призвал власти перестать обещать населению быструю победу ВСУ, скорый захват Крыма и сакцентировать внимание на обязанности граждан защищать Украину.

«Никто этого не избежит», —подчеркнул Костенко.

19 декабря в ходе пресс-конференции глава Киевского режима Владимир Зеленский, говоря о новой волне мобилизации заявил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой призвать в ряды украинской армии около полумиллиона человек.

26 декабря главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный опроверг слова Зеленского о количестве мобилизуемых. Залужный заявил лишь то, что люди в армии нужны, не говоря об их числе. А еще главком напомнил, что ВСУ не совершают запросов в кабмин или Верховную раду.

Украинсое правительство внесло в Верховную раду законопроект о мобилизации. Согласно документу, призыва смогут избежать лишь беременные и те женщины, у которых есть дети до трёх лет или ребёнок нуждающийся в уходе до шести лет. Кроме того, законопроект предусматривает введение базовой военной службы для всех граждан Украины младше 25 лет. За отказ от прохождения военно-лечебной комиссии грозит лишение свободы.

В беседе с ИА Регнум эксперты назвали последствия введения этого закона о мобилизации на Украине. Специалисты считают, что он вызовет шквал недовольства жителей страны. Однако власти подготовились к подобному сценарию развития событий. На Украине будут подавлять любую попытку протеста. Поэтому возможно усиление оттока населения из страны.

О том, что призыв будет тяжёлым, заявил и советник офиса главы киевского режима Михаил Подоляк. Он сказал, что пропагандистская составляющая в новую волну мобилизации изменится.