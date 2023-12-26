Киев, 26 декабря, 2023, 15:21 — ИА Регнум. Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) в течение этого года выявила более 220 групп, помогавших уклонистам незаконно выехать из страны, сообщила 26 декабря пресс-служба ведомства.

Global Look Press

«С начала этого года пограничники разоблачили более 220 противоправных групп, которые специализировались на трансфере украинских мужчин за границу», — говорится в сообщении.

В ГПСУ уточнили, что на основании её обращений в правоохранительных органах возбудили более 1,6 тыс. уголовных дел. Большинство попыток незаконно пересечь границу происходит за пределами пунктов пропуска, но и на КПП пограничники ежедневно выявляют порядка 100 человек, пытающихся выехать по фиктивным документам. У 85 организаций отозвали лицензии из-за подозрений, что они выдают нелегальные документы, разрешающие выезд.

Как сообщало ИА Регнум, руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов 17 декабря признал, что в стране не осталось желающих идти на фронт, кроме того, украинцы массово уклоняются от службы в армии. Он заявил, что властям придётся объявить принудительную мобилизацию.

Правительство Украины 26 декабря внесло на рассмотрение в Верховную раду законопроект о совершенствовании мобилизации и воинского учёта. В документе среди других мер предлагают отменить отсрочку от призыва в армию для инвалидов третьей группы. Кроме того, в проекте закона говорится об отсрочке для женщин. Её предлагают ввести для беременных и тех, кто в декрете, и матерей детей до шести лет, требующих уход.