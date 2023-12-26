Киев, 26 декабря, 2023, 20:24 — ИА Регнум. Во время досмотра на одном из блокпостов в Киеве у митрополита Банченского Лонгина канонической УПЦ (Украинской православной церкви) случился сердечный приступ. Об этом сообщила пресс-служба Банченского монастыря в социальной сети.

Кадр из видео Митрополит Банченский Лонгин

Архиерей ездил по украинской столице, перемещаясь между больницами. Его автомобиль остановили на одном из блокпостов.

«Во время перемещения между больницами в Киеве на одном из блокпостов был остановлен и задержан автомобиль владыки Лонгина. После проведённой операции на сердце владыку Лонгина довели до сердечного приступа», — рассказала монастырская пресс-служба.

После этого митрополита госпитализировали. Врачи, как отмечалось, пытались стабилизировать работу его сердца.

В 2023 году украинские власти начали самое масштабное в новейшей истории Украины гонение на православную церковь и духовенство. Повсеместно стали запрещать деятельность канонической церкви, что произошло и на законодательном уровне — в Верховную раду внесли законопроект о фактическом запрете УПЦ на Украине, а священников обвиняли в связях с Россией, начали нарушать церковный закон о запрете духовенству брать в руки оружие.

Как сообщало 12 декабря ИА Регнум, в Луцке повестку в военкомат получил священник канонической УПЦ и многодетный отец протоиерей Иоанн Пипаш. Но в день вручения повестки в отношении священнослужителя составили протокол о нарушении правил воинского учёта. В местной базе его записали как уклониста, три раза игнорировавшего повестку, но, по словам отца Иоанна, его ни разу никуда не вызывали и ничего не вручали.

Масштабные гонения на УПЦ начали беспокоить США и ООН. Они начали призывать киевский режим снизить напряжённость, возникшую из-за притеснения верующих. Одним из таких случаев назвали вторжение полиции ранним утром в Тернопольской области к студенткам из регентского училища при Кременецком Свято-Николаевском соборе УПЦ.