Тернополь, Украина, 30 ноября, 2023, 10:34 — ИА Регнум. Силовики оцепили Кременецкий Свято-Николаевский кафедральний собор в Тернопольской области. Об этом сообщил Информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви (УПЦ) в Telegram-канале.

Telegram-канал УПЦ

Сообщается, что полиция оцепила собор примерно в 6 часов утра. На его территории располагается регентское училище. Силовики ворвались в помещения заведения и начали выводить оттуда воспитанников училища, в основном это девушки. Всем им приказали немедленно покинуть помещение, их вывезут в общежитие одного из колледжей.

«Полиция ворвалась в келью, где проживали и в это время ещё спали воспитанницы училища, и принудительно настаивала на срочном сборе личных вещей. Силовиков не смущало даже то, что во дворе в это время минусовая температура. Представитель полиции сообщил, что ему пришёл приказ зачистить помещение и он этот приказ выполнит», — рассказали в УПЦ.

Некоторые из студенток в состоянии стресса закрылись в кельях. В ответ, отмечается, полицейские начали угрожать взломом двери и принудительным выводом из помещений. Не уточняется, по какой причине девушек вывозят из училища.

Как сообщало 13 ноября ИА Регнум, в Кировоградской области Украины группа людей в балаклавах и камуфляже захватила Покровский храм Александрийской епархии канонической УПЦ в селе Чечелиевка. Очевидцы рассказали, что в этом участвовали представители СБУ и полиции.

Согласно информации Союза православных журналистов, раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ) нарушили существовавшую договорённость не входить в этот храм. Его настоятель служил в приспособленном помещении возле Покровского храма.

На Украине не первый год продолжаются гонения на каноническую УПЦ. Их пик пришёлся на насильственный захват Киево-Печерской лавры — древнейшего монастыря на Руси. В марте 2023 года монахов незаконно начали выселять из обители. В то время киевские власти в одностороннем порядке разорвали с УПЦ арендный договор и заявили, что в монастыре могут остаться монахи, которые перейдут в раскольническую Православную церковь Украины.