Москва, 3 декабря, 2023, 14:37 — ИА Регнум. Гонения на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) уже начали беспокоить США и ООН, сообщило 3 декабря «РИА Новости», ссылаясь на информацию от пресс-службы УПЦ.

OLEG PETRASYUK/EPA/ТАСС

По данным агентства, Вашингтон и руководство ООН призывают украинские власти снизить напряжённость, вызванную притеснением верующих. Последний случай, который вызвал резонанс, произошёл 30 ноября, когда полиция в Тернопольской области ранним утром разбудила и выгнала студенток из регентского училища при кременецком Свято-Николаевском соборе УПЦ.

Сообщается, что девушкам пришлось спешно собираться с вещами под угрозой, что их выгонят силой. Один из полицейских заявил, что получил такой приказ. Студенток в итоге вывезли в общежитие одного из учебных заведений.

«Подавляющее большинство девушек находятся в состоянии шока. Полиция не дала никаких объяснений относительно причин, по которым девочек вели в автобус», — описали ситуацию в УПЦ.

Киевский режим проводит политику замещения канонической УПЦ на раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Власти поддерживают захваты православных храмов раскольниками. Им часто помогают правоохранители.

В Верховной раде Украины рассматривают законопроект о запрете УПЦ на территории страны. 19 октября его приняли в первом чтении. Проект закона внёс премьер-министр Денис Шмыгаль.

Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев 20 октября назвал стремление запретить УПЦ грязной политикой, «замешанной на кокаине и сатанизме». По его мнению, глава киевского режима Владимир Зеленский готов полностью уничтожить христианство на территории Украины.