Санкт-Петербург, 26 декабря, 2023, 19:09 — ИА Регнум. Россия продолжит работу по переходу на нацвалюты в расчётах со странами Содружества Независимых Государств и постарается сделать этот процесс более активным, заявил президент Владимир Путин 26 декабря на неформальном саммите СНГ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Убеждены, что это позволит надёжнее обеспечить экономический и финансовый суверенитет наших государств», — сказал он.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3855766" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Путин добавил, что Россия в 2024 году, будучи председателем СНГ, уделит самое пристальное внимание вопросу дальнейшего укрепления экономических связей между странами, входящими в содружество. Российский лидер сообщил, что торговый оборот между государствами СНГ по итогам 10 месяцев 2023 года составил $83,7 млрд, что на 2% больше, чем за тот же период в прошлом году.

25 декабря Путин заседании Высшего Евразийского экономического совета сообщил, что страны ЕАЭС используют нацвалюты в 90% объёмах взаимной торговли. Он спрогнозировал дальнейший рост этого показателя.

Вице-премьер Александр Новак 12 октября заявил, что Россия свела к минимуму торговлю в долларах и евро почти со всеми странами и перешла на рубли и национальные валюты дружественных стран. Он подчеркнул, что такая финансовая политика стала общемировым трендом.