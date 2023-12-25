Москва, 25 декабря, 2023, 23:09 — ИА Регнум. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) используют национальные валюты при взаимной торговле в 90% случаев, заявил президент России Владимир Путин 25 декабря на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Kremlin.ru

«Важно, что доля национальных валют во взаимных расчетах превысила 90%, и этот показатель, без сомнения, будет расти и в дальнейшем, с учетом принимаемых нашими странами совместных мер в финансовом секторе», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 23 марта 2022 года бывший заместитель министра экономики Киргизии Эльдар Алишеров проинформировал, что главы правительств стран ЕАЭС разрабатывают мероприятия по переходу на расчёты в национальной валюте во взаимной торговле. Он подчеркнул, что с предложением отказаться от использования американского доллара в торговых отношениях выступила Россия.

29 мая 2023 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что переход на национальные валюты в торговых операциях оздоровит мировую экономику. 12 октября российский вице-премьер Александр Новак рассказал, что Россия минимизировала торговлю в долларах и евро практически со всеми странами, а также перешла на рубли и национальные валюты в расчётах.