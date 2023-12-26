Москва, 26 декабря, 2023, 16:43 — ИА Регнум. Попытка решить проблему бездомных животных с помощью эвтаназии — это борьба со следствием, но не с причиной, считает президент Центра защиты прав животных «ВИТА» Ирина Новожилова. Об этом она заявила корреспонденту ИА Регнум 26 декабря.

Petrov Sergey/Global Look Press

Ранее стало известно, что власти Забайкальского края приняли закон об эвтаназии бродячих собак.

Новожилова убеждена, что такими способами проблема не решится никогда, поскольку бездомные животные — это результат нестыковки между спросом и предложением. То есть животных в стране рождается куда больше, чем есть людей, которые готовы взять их к себе домой. А значит, государство должно брать под жёсткий контроль две категории «разведенцев».

«То есть тех, кто плодит животных ради бизнеса, и тех, кто делает это по недомыслию — не стерилизует своих животных и в результате получает приплод. Каждый раз чья-то рука выбрасывает ненужные никому особи, и животные оказываются на улице. И проблемы с бездомными животными возникают только в тех странах, где государство не берёт под контроль разведение этих двух видов животных-компаньонов: собак и кошек», — сказала Новожилова.

По её словам, людей надо информировать, так как очень многие не понимают, к чему приводит бесконтрольное размножение животных.

«Мы много лет стремились уйти от этой совершенно нерабочей схемы, которая подразумевает эвтаназию. И ничего не менялось. Убийства животных были всегда, даже во времена царей. Тот же Николай Второй писал в своих дневниках, что он кошек и собак убивает сотнями. И так было в советские времена. Приезжали машины, забирали бездомных животных, но их популяция тут же восполнялась за счёт выброшенных животных. Иными словами, пока кран не перекрывается, воду тазиками по этажам можно растаскивать сколько угодно», — сказала Новожилова.

По её словам, в городах нужно создавать условия, чтобы люди стерилизовали животных, потому что есть проблема экономического барьера. Эта операция стоит дорого. То есть нужно создавать клиники, которые будут помогать.

«У нас спрашивают, откуда деньги. А сколько денег тратится на бесплатную работу? На бригады ловцов? Этот поток денег надо направить на реальное решение проблемы. Простерилизовать. Чтобы в каждом доме были стерилизованные животные. Если заводишь животное и не стерилизуешь — платишь налог. Занимаешься разведением как бизнесом? Платишь огромный налог», — подытожила Новожилова.

Ранее ИА Регнум сообщало, что закон, принятый в Забайкальском крае, предполагает, что эвтаназии также будут подвергать животных, у которых за полгода после отлова и пребывания в приюте не нашлись старые или новые владельцы.

Согласно документу, решение о «гуманной» эвтаназии собак будут принимать после 30 дней содержания в приютах. Собак ниже 25 см в холке после проведения необходимых ветеринарных мероприятий, в частности стерилизации, будут возвращать в прежнюю среду обитания.

По словам главы Государственной ветеринарной службы региона Андрея Лима, такая мера позволит значительно снизить нагрузку на бюджет региона.

До этого, 12 июля 2023 года, Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект, который наделяет региональные власти правом самостоятельно определять порядок обращения с бездомными животными.

Ещё в апреле этого года власти Оренбургской области предлагали «гуманно усыплять» бродячих собак. Опрошенные ИА Регнум зоозащитники назвали такие меры неприемлемыми и перечислили ряд действенных способов решения проблемы.

Так, певица, актриса и владелица приюта для животных Илона Броневицкая напомнила, что в России есть города, которые показали положительный пример по решению проблемы безнадзорных животных. Это Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Там низкие показатели нападений бродячих собак на людей, а смертельные случаи за последние годы зафиксированы только после нападения псов, имеющих хозяев.