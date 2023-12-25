Чита, 25 декабря, 2023, 16:46 — ИА Регнум. Агрессивных и невостребованных собак в Забайкальском крае будут умерщвлять. Эвтаназии также будут подвергать животных, у которых за полгода после отлова и пребывания в приюте не нашлись старые или новые владельцы. Соответствующий законопроект «Об обращении с животными без владельцев» депутаты регионального законодательного собрания приняли в первом чтении на сессии 25 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе краевого парламента.

Global Look Press/Diana Düpmann/imageBROKER.com

Согласно документу, решение о гуманной эвтаназии собак будут принимать после 30 дней содержания в приютах. Собак ниже 25 см в холке после проведения необходимых ветеринарных мероприятий, в частности стерилизации, будут возвращать в прежнюю среду обитания.

Такая мера позволит значительно снизить нагрузку на бюджет региона, пояснил руководитель Государственной ветеринарной службы региона Андрей Лим. По его словам, на пожизненное содержание безнадзорных собак в краевом бюджете в 2022 году выделили 93 млн рублей, в 2023-м — 153 млн рублей. Кроме того, на строительство приютов ежегодно выделяются значительные суммы. По словам господина Лима, содержание одной бездомной собаки в год обходится более чем в 53 тыс. рублей.

Аналогичные законы об эвтаназии уже приняли в трёх регионах — в Бурятии, Магаданской области и Республике Алтай. В Астрахани предложили усыплять собак спустя 15 дней пребывания в пункте временного содержания.

Как сообщало ИА Регнум, Государственная дума 26 апреля в первом чтении приняла законопроект, наделяющий правом региональные власти самостоятельно определять порядок обращения с бездомными животными. Во втором и третьем чтении парламентарии приняли этот закон 12 июля.

Ещё в апреле этого года власти Оренбургской области предлагали «гуманно усыплять» бродячих собак. Губернатор региона Денис Паслер предложил внести правки в закон о животных. По его мнению, документ должен позволять «гуманно усыплять» бродячих и домашних животных, если они проявляют агрессию и несут угрозу жизни и безопасности человека.

Опрошенные ИА Регнум зоозащитники назвали такие меры неприемлемыми и перечислили ряд действенных способов решения проблемы.

Певица, актриса и владелица приюта для животных Илона Броневицкая напомнила, что в России есть города, которые показали положительный пример по решению проблемы безнадзорных животных. Это Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Там низкие показатели нападений бродячих собак на людей, а смертельные случаи за последние годы зафиксировали только после нападения псов, имеющих хозяев.

Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов счёл предложение Паслера «популистской инициативой» и имитацией бурной деятельности. Он выразил мнение, что власти намеренно саботировали исполнение федерального закона. В Оренбургской области до сих пор не построили ни одного муниципального приюта, не вёлся нормальный отлов.

В ноябре власти Магаданской области приняли закон, позволяющий усыплять бездомных собак, которых выловили и поместили в приют. «Высшая мера» грозит животным, которым за десять дней не смогут найти хозяина. Бурматов заявил, что такое решение противоречит федеральному закону. Он напомнил, что власти региона не пользовались гуманными методами для снижения популяции бездомных собак, а сразу решили от них избавляться.