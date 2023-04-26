Москва, 26 апреля, 2023, 03:18 — ИА Регнум. На очередном заседании Госдумы 16 мая депутаты могут принять в первом чтении законопроект об усыплении бездомных собак.

Dineshraj Goomany Собака

Отмечается, что субъектам пропишут законные основания, согласно которым власти установят свой порядок обращения с бездомными, агрессивными животными. С учётом мнения местного населения будет определяться судьба безнадзорных собак, в том числе вопрос об их усыплении.

Как сообщало ИА REGNUM, в правительстве РФ положительно оценили законопроект. Авторы считают, что у регионов должны появиться более широкие права для защиты граждан.

Отмечается, что действующий закон об обращении с животными очень строгий, он не позволяет более жёстко реагировать на бездомных собак, которые нападают на людей.

Идея властей Оренбургской области «гуманно усыплять» бродячих собак неприемлема, считают зоозащитники.