Москва, 22 апреля, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Идея властей Оренбургской области «гуманно усыплять» бродячих собак неприемлема, считают опрошенные ИА REGNUM зоозащитники. Эксперты перечислили ряд мер, которые бы помогли эффективно решить проблемы нападения бродячих собак на людей в регионах.

Иван Шилов ИА REGNUM Бродячие собаки

Так, певица, актриса и владелица приюта для животных Илона Броневицкая в беседе с ИА REGNUM отметила, что власти Оренбургской области сами долгое время халатно относились к проблеме бездомных животных и пренебрегали программой ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, возврат), поэтому сейчас предлагают недопустимые меры.

«Губернатор Паслер (Денис Паслер. — Прим. ИА REGNUM) проявил себя крайне недобропорядочно в работе с животными. Если бы он действительно уделил внимание вопросу, то проблема бы решилась. Когда в городе такие полчища собак, человеку должно быть очень стыдно. Показатели укусов в Оренбурге были высокими еще до принятия закона (в 2018 г. — Прим. ред.)», — считает Броневицкая.

Схожее мнение выразил и первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов. В разговоре с «Газетой. Ru» он назвал предложение Паслера «популистской инициативой» и имитацией бурной деятельности. По словам депутата, трагедии с нападением бездомных собак в регионе не редкость и не в первый раз прокуратура на это обращала внимание и предписывала властям исправить ситуацию, построить приюты, заниматься отловом. У региона деньги есть, подчеркнул Бурматов.

Он выразил мнение, что власти намеренно саботировали исполнение федерального закона. В Оренбургской области до сих пор не построено ни одного муниципального приюта, не велся нормальный отлов. По данным прокуратуры, в год было по 750 обращений граждан с просьбой отловить бездомных животных, которые просто игнорировались, добавил Бурматов.

Артистка и зоозащитница Броневицкая, в свою очередь, напомнила, что в России есть города, которые показали положительный пример по решению проблемы безнадзорных животных. Это Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Там низкие показатели нападений бродячих собак на людей, а смертельные случаи за последние годы зафиксированы только после нападения псов, имеющих хозяев. Эту статистику подтвердил руководитель фонда защиты животных «Сострадание НН» и «Зоозащита НН» Владимир Гройсман.

«В Нижнем Новгороде не было смертельных случаев из-за нападения бездомных собак с 2014 года. Были единичные случаи с участием псов, у которых есть владельцы. В Нижнем Новгороде уже несколько лет в год отлавливают всего 400 собак. В Санкт-Петербурге этот показатель равен примерно 1850. А в Астрахани или Оренбурге в годовых отчётах говорится о 20 тысячах собак на отлов. Это же ещё огромные деньги из бюджета, а ситуация не меняется. Цифры и статистика говорят за себя», — отметил Гройсман.

Он согласился с Илоной Броневицкой в вопросе того, что власти Оренбургской области предлагают крайне неправильные меры. По мнению зоозащитника, муниципалитеты просто не понимают, что если правильно работать по программе ОСВВ, то количество бездомных животных уменьшается в разы. Так он напомнил, как Нижний Новгород одним из первых в России смог остановить рост популяции бродячих псов.

«Сначала мы адаптировали методику подсчёта диких животных к городским. Насчитали в городе примерно 7500 безнадзорных собак. Затем занялись отловом. Первое время показатели были высокими — по 5 тыс. собак в год, и постепенно цифры снизились. Количество собак сокращается, потому что они не могут размножаться, кого-то забирают домой. Главное — правильно применить метод ОСВВ», — поделился опытом нижегородский деятель.

Однако программа ОСВВ не находит сторонников среди некоторых регионов. Так уже несколько лет иные методы борьбы с численностью бездомных животных применяют в Якутске. Регион, согласно правкам в законе об ответственном обращении с животными, может сам принимать решения, как поступать с бездомными животными. Такими полномочиями наделены власти российских субъектов с 2022 года.

«В Якутии посчитали, что ОСВВ не работает. А после смертельного нападения стаи собак на женщину в 2021 году животных перестали отпускать обратно после отлова. Поэтому сейчас в Якутске не работает выпуск собак. Тогда вопрос — какие собаки нападают? Только самовыгульные, выброшенные. Местные жители сами провоцируют проблему, когда выбрасывают животных», — считает журналист, директор Фонда защиты животных «Белый Бим» Марина Сантаева.

Журналист подчеркнула, что в регионе обострена проблема нежелания хозяев регистрировать своих питомцев. Отказ от инициативы приводит к увеличению числа брошенных животных.

«Сейчас это не обязанность, а право. Регистрация должна стать обязательной. Тогда можно будет вводить наказание для безответственных владельцев», — уверена Сантаева.

Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер предложил внести правки в закон о животных. По его мнению, документ должен позволять «гуманно усыплять» бродячих и домашних животных, если они «проявляют агрессию и несут угрозу жизни и безопасности человека». После этого заксобрание Оренбуржья направило спикерам Совфеда и Госдумы Валентине Матвиенко и Вячеславу Володину инициативу по введению процедуры умерщвления бездомных собак в некоторых особых случаях. Поводом для обращения стал случай 16 апреля, когда стая бездомных собак загрызла ребёнка в Промышленном районе Оренбурга. СКР возбудил по данному факту уголовное дело.