Париж, 26 декабря, 2023, 13:47 — ИА Регнум. Российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» Александр Головин признался, что скучает в Европе по родине и пельменям. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Кирилл Венедиктов

При этом после завершения карьеры Головин намерен вернуться в Россию.

«Я точно хочу жить в России. Как бы я уже хорошо там ни адаптировался, мне всё равно слишком нравится в своей стране. Там родные, друзья и так далее. Думаю, что это только Россия, без вариантов», ― пояснил спортсмен.

Он также добавил, что ему очень не хватает русского менталитета, русских людей, их открытости. Головин рассказал, что в Европе люди мыслят иначе, не так, как ему привычно и комфортно. А дома он себя чувствует только в России.

«Пельменей до сих пор не хватает, их до сих пор нет», ― отметил футболист.

Как сообщало ИА Регнум, Головин перешёл из ЦСКА в «Монако» в июле 2018 года, подписав контракт на пять лет. Сумма трансфера составила €30 млн. В феврале текущего года он продлил контракт с «Монако» до 2026 года.

По итогам ноября российского футболиста признали лучшим игроком месяца в команде, при этом он получил это звание третий раз подряд. В октябре Головин выступал в трёх матчах чемпионата Франции. Во время игры с «Брестом», где «Монако» победила со счётом 2:0, он забил гол и сделал результативную передачу.

Всего в текущем сезоне российский футболист участвовал в 12 матчах, забил пять мячей и передал два голевых паса. «Монако» находится на третьем месте в турнирной таблице французского чемпионата, набрав 24 очка.

Головина четвёртый раз внесли в символическую сборную тура чемпионата Франции по футболу. Он набрал восемь баллов и вошёл в число её лидеров.